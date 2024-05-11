 

Окупанти авіаударами зруйнували два великі мости на Харківщині

  1. 11.05.2024
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Вчора російські окупанти влучним авіаційним ударом знищили міст (на мапі позначений синім квадратиком) на греблі через велике водосховище на річці Сіверський Донець біля селища Старий Салтів Харківської області (наш тил).

Про це сьогодні о 10:03 повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний», оприлюднивши відповідне відео, яким, вірогідно, похвалилися самі загарбники. Видно, що після вибуху цілісність мосту явно перервана.

Вчора ж і «Донбас Оперативний», і блогер «Necro Mancer» звернули увагу на вихваляння агресора знищенням мосту через річку Вовча біля села Зибине (червоний значок на мапі) східніше прикордонного містечка Вовчанськ.

Тут видно досить сильне ушкодження (навряд чи транспорт зможе проїжджати), однак все-таки не повне руйнування мосту.

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