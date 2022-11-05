 

Одесити проголосували за долю пам’ятника Катерині ІІ

  1. 05.11.2022
  2. Рубрика:

Влада Одеси підбила підсумки голосування про подальшу долю пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Більшість городян висловилися за демонтаж монумента, повідомляє Одеська міськрада.

За повний демонтаж проголосували 3914 осіб, а за те, щоб залишити все на місці, – 650. Ще 2816 голосів було віддано за збереження пам’ятника на місці, але доповнити його історичною інформацією про діяльність імператриці. Усього свою думку висловили 7796 городян.

«Наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради. Зі свого боку, я вже звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проект рішення», – написав мер Одеси Геннадій Труханов у Facebook.

Він висловив упевненість, що результати голосування громадян будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення.

«Особисто я голосуватиму за демонтаж пам’ятника і перенесення його в парк імперського та радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому», — додав Труханов.

Нещодавно на пам’ятник Катерині II  одягли червоний ковпак ката, а на руку повісили петлю. Про це 2 листопада повідомляв керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

«Дуже промовиста інсталяція сьогодні з ранку з’явилася на маркері путінського кривавого «міра» на Катерининській площі в Одесі. Це петля для окупантів або колабораціоністів із міської ради, і щодня свіжих?», — написав тоді у Фейсбук Гуцалюк.

Нагадаємо, раніше президент України Зеленський відреагував на петиції громадськості про знесення пам’ятника Катерині ІІ в Одесі. Він наголосив на важливості захисту національних інтересів та очищення громадського простору від об’єктів і пам’ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, «яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Практикующие украинские врачи читают рэп. Видео

18.02.2018 - 21:11
Все знают о вреде самолечения и бесконтрольного приема лекарств, но все равно это делают, затягивая свой визит к доктору, дожидаясь ухудшения состояния и осложнений. Врачи, помимо прямого лечения, также должны ...
читать

На журналистов 1+1 напали у дома министра: видео

24.04.2018
На журналистов, которые в 30 ...
читать

Террорист ДНР выложил в Сеть видео обстрела Авдеевки из «Градов»

06.02.2017
То, что российско-террористические формирования начиная ...
читать

В Луцке подожгли гостиницу и спорткомплекс: видео

24.07.2017
Ночью 24 июля в Луцке ...
читать