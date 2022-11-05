Одесити проголосували за долю пам’ятника Катерині ІІ

Влада Одеси підбила підсумки голосування про подальшу долю пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Більшість городян висловилися за демонтаж монумента, повідомляє Одеська міськрада.

За повний демонтаж проголосували 3914 осіб, а за те, щоб залишити все на місці, – 650. Ще 2816 голосів було віддано за збереження пам’ятника на місці, але доповнити його історичною інформацією про діяльність імператриці. Усього свою думку висловили 7796 городян.

«Наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради. Зі свого боку, я вже звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проект рішення», – написав мер Одеси Геннадій Труханов у Facebook.

Він висловив упевненість, що результати голосування громадян будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення.

«Особисто я голосуватиму за демонтаж пам’ятника і перенесення його в парк імперського та радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому», — додав Труханов.

Нещодавно на пам’ятник Катерині II одягли червоний ковпак ката, а на руку повісили петлю. Про це 2 листопада повідомляв керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

«Дуже промовиста інсталяція сьогодні з ранку з’явилася на маркері путінського кривавого «міра» на Катерининській площі в Одесі. Це петля для окупантів або колабораціоністів із міської ради, і щодня свіжих?», — написав тоді у Фейсбук Гуцалюк.

Нагадаємо, раніше президент України Зеленський відреагував на петиції громадськості про знесення пам’ятника Катерині ІІ в Одесі. Він наголосив на важливості захисту національних інтересів та очищення громадського простору від об’єктів і пам’ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, «яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».