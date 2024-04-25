NYT дізналась, скільки ATACMS отримала Україна

Україна отримала від США понад 100 тактичних балістичних ракет ATACMS більшого радіуса дії (мова про 300 км). Про це напередодні повідомила газета The New York Times.

«За словами високопоставленого американського чиновника, президент Байден таємно схвалив рішення відправити понад 100 ракет більшого радіусу дії в середині лютого, що стало серйозною зміною політики, а також більше варіантів касетних боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що співробітники адміністрації США тримали відправлення ATACMS в таємниці, щоб росіяни не були попереджені.

«Вони (ATACMS – ред.) були частиною вантажу зброї вартістю 300 млн доларів в Україну в березні, першого нового пакету допомоги для країни після закінчення фінансування наприкінці грудня», – пише газета.

Також стверджується, що додаткові ракети більшої дальності були включені до допомоги Україні в розмірі 60,8 млрд доларів, яку затвердив президент Байден у середу.

Напередодні у Державному департаменті США підтвердили, що у квітні таємно передали Україні партію ракет великого радіусу дії ATACMS. При цьому кількість ракет не називалася. За допомогою ATACMS Україна зможе «дотягнутися» до всіх своїх окупованих територій і не тільки.

Американці також розкрили інформацію про застосування декількох з цих ракет. Перше було по базі росіян в окупованому Криму. Скоріше за все, мова про удар, внаслідок якого були знищені декілька пускових установок ЗРК С-400 і С-300.

Другий випадок — удар по неназваному об’єкту поруч із Бердянськом у Запорізькій області. Експерти припускають, що тоді були уражені РЛС від комплексу С-300.

Вочевидь, що керівництво Сил оборони акумулює цю потужну зброю для того, щоб завдати по ворогу найбільш ефективних ударів. Можливо, в комплексі з іншими засобами ураження, на які ще чекаємо.