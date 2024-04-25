Ножи для туризма: главные критерии выбора

Собираясь в поход, каждый турист берет с собой снаряжение для выживания в полевых условиях. Даже при краткосрочной вылазке на природу понадобится многофункциональный универсальный инструмент. Приготовить еду или защититься от дикого зверя удобно с помощью туристического ножа.

Его не стоит путать с обычным кухонным инструментом, ведь он рассчитана на применение в экстремальных ситуациях. Выбор подходящей модели зависит от задач, которые ставит турист. В походе нужен многофункциональный инструмент для нарезания овощей, разделывания дичи, обрезки веток, починки снастей, расчистки площадки.

Чем отличаются между собой разные виды туристических ножей

Как правило, при выборе путешественники интересуются функциональными возможностями и универсальностью конкретной модели. Не всегда удобно брать с собой несколько инструментов под разные задачи. Туристические ножи, представленные здесь https://fonarik.ua/multituly-i-nozhi/nozhi/vid/turisticheskie-nozhi/, классифицируются в зависимости от формы клинка, материала и так далее.

Для выживания и туризма понадобится прочное, стойкое к разным механическим факторам изделие. Копать, пилить, резать и рубить будет удобно с помощью клинка длиной 9–14 см с серрейторной (пилообразной) или прямой заточкой. Универсальный инструмент одновременно справится с приготовлением пищи и расчисткой площадки для лагеря. В этом случае лучше купить модель с толщиной обуха 4–7 см.

Рыбаку стоит вооружиться тонким и острым клинком с защитой от скольжения и коррозии. На кратковременной лесной прогулке, когда нет необходимости в сложном выживании, стоит воспользоваться многофункциональными вариантами с набором инструментов. Мультитулы компактные, их легко положить в рюкзак или походную сумку любого размера.

На что обратить внимание при покупке

Предварительно необходимо определиться, для чего будет использоваться туристический нож. Хорошо, когда один инструмент способен справиться одновременно со строганием разрезанием веток, подготовкой костра и нарезанием продуктов. Особые требования выдвигают к прочности клинка ー важна стойкость материала к механическим нагрузкам, влаге.

Рассматривая факторы выбора, стоит выделить несколько основных:

форма клинка и толщина обуха. Для разрезания и прокалывания острием больше подходит прямой вариант. Под неспецифические работы отлично адаптирован инструмент с закруглением в подъеме, увеличивающим длину кромки;

заточка. Универсальные варианты отличаются симметричным заострением лезвия. В походных условиях легко править заточку типа «шпага», также существуют «односторонняя» или «долото», «бритвенная» в виде вогнутого профиля и другие;

марка стали. Наиболее распространена группа 440 благодаря оптимальным характеристикам и доступной стоимости. 440С с содержанием углерода 1,2% отличается высокой прочностью и стойкостью к коррозии. Простые походные модели делают из недорогой стали 420.

Благодаря хорошей прочности и надежности большим спросом пользуются туристические ножи с фиксированным клинком. Но носить их не всегда удобно, так как для этого понадобятся специальные ножны. Кроме того, не все задачи получится легко выполнить посредством такого объемного инструмента.

Туристический нож используется для большого количества задач: с его помощью нарезают продукты, разделывают дичь, обрезают ветки, готовят место для лагеря. В интернет-магазине Fonarik.ua можно подобрать модели, которые выручат в экстремальных условиях или при планировании кратковременного похода.