 

«Нова пошта» повідомила про знищення ракетою її депо в Одесі

  1. 02.05.2024
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Під час вечірнього ракетного удару по Одесі ракета влучила в сортувальне депо Нової пошти. Про це пресслужба компанії надіслала реліз редакції «Реалу».

В ньому йдеться про те, що працівники не постраждали, а щодо знищеного майна будуть запроваджені компенсації.

«1 травня ввечері в Одесі внаслідок атаки росіі було знищено сортувальне депо та відділення Нової пошти. Усі працівники Нової пошти живі та не постраждали. Наразі на місці події працюють МНС та рятувальники. Посилки, які знаходились в депо і у відділенні, та були знищені внаслідок влучання, — компанія відшкодує згідно з оціночною вартістю. Завтра зранку будемо телефонувати клієнтам.

Посилки, які в дорозі у це відділення, будуть перенаправлені в інше  відділення. Детальна інформація буде зранку у наших соцмережах та на сайті компанії. Також Нова пошта надасть психологічну допомогу кожному працівнику, хто був на зміні.», — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, ворог вдарив по місту балістичними ракетами.

За даними голови ОВА Олега Кіпера, поранені мінімум 13 людей.

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