Норвегія заборонила в’їзд для туристів з Росії

Влада Норвегії запровадила нові обмеження для в’їзду громадян Росії в країну, які почнуть діяти з 29 травня. Про це повідомив уряд Норвегії у четвер, 23 травня.

Так, громадянам Росії, метою яких є туризм та інші несуттєві поїздки, буде відмовлено у в’їзді через кордон. Обмеження поширюється як на тих росіян, хто має візи, видані Норвегією до обмеження візової практики навесні 2022 року, так і на візи, видані іншими країнами Шенгенської зони.

«Зміна передбачає, що поліція може відмовити у в’їзді громадянам Росії, на яких поширюється інструкція», – йдеться у повідомленні.

При цьому винятки будуть надані лише у певних випадках, наприклад, для відвідування близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців та дітей), які проживають у Норвегії, а також для громадян Росії, які працюватимуть або навчатимуться в Норвегії чи інших країнах Шенгенської зони.

Також зазначено, що норвезька влада уважно стежить за кордоном і прикордонним рухом у Стурскузі (пункті пропуску Норвегії та РФ – ред.) і за необхідності вживе заходів.

«Рішення посилити правила в’їзду відповідає норвезькому підходу, який полягає у підтримці союзників і партнерів у реакції проти незаконної агресивної війни Росії проти України», – заявила міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель.

Відомо, що уряд Норвегії обмежив візову практику для росіян ще навесні 2022 року. Після того туристичні візи для росіян зазвичай не видаються. Але після змін, що почнуть діяти з 29 травня, можливості в’їзду тепер будуть ще більше обмежені.

Нагадаємо, Норвегія з 3 жовтня 2023 року запровадила заборону на в’їзд у країну автомобілів з російськими номерами.

А у квітні 2022 року Норвегія закрила свої кордони і порти для російських фур і суден. Країна приєдналася до санкцій Євросоюзу, введених після вторгнення Росії в Україну.

Допомагає Норвегія нашій країні також зброєю. Наприклад, надавала системи ППО NASAMS. Також країна виділила 1,6 млрд норвезьких крон ($153 млн) на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів у третіх країнах. Про це повідомив норвезький уряд 7 березня.

«Україна гостро потребує великої кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти російській агресивній війні. Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами», – заявив тоді прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.