Розвідки західних країн вважають високими ризики ракетних ударів фашистської Росії по Україні на День Незалежності.

Серед інших про це попередило своїх громадян Міністерство закордонних справ Німеччини.

«У районі Дня незалежності України 24 серпня 2024 року можуть посилитися ракетні та повітряні обстріли міст, особливо Києва», — сказано в повідомленні МЗС.

На сайті також міститься застереження від поїздок до України для громадян Німеччини. Тих німців, які вже перебувають в Україні, закликають терміново залишити країну.

Як відомо, останні роки багато країн попереджають своїх громадян про підвищену небезпеку обстрілів України з нагоди Дня Незалежності.

Зазначимо, що в самій фашистській РФ пропагандисти теж лякають Україну масованими ракетними ударами на 24 серпня. Там їх анонсують, як помсту за вторгнення на територію Курської області.

Важливо розуміти, що РФ і не припиняла ударів по Україні. Але в неї є проблеми як з наявністю достатньої кількості ракет, так і з авіацією, яка зазнає ударів на своїх аеродромах по всій країні.