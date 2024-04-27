Німеччина та Франція створять танк нового покоління

Німеччина та Франція планують створити танк нового покоління до 2040 року. Про це пише Reuters.

Зазначається, що у 2017 році Берлін і Париж домовилися створити танк, який прийде на заміну німецькому Leopard 2 і французькому Leclerc, проте проет страждає від «розбіжностей і затримок».

«Це ще більше погіршує франко-німецькі зв’язки, обтяжені розбіжностями щодо енергетичних тем і щодо того, наскільки Європа повинна стати незалежною від США у своїй політиці безпеки. Французькі та німецькі компанії мають власні інтереси, а Берлін та Париж не мають спільного бачення», — пише Reuters.

Проект фінансується на рівних і здійснюється під керівництвом Німеччини, а очолюється холдинговою компанією KNDS, створеною спільно французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann (KMW), виробником танка Leopard.

«Було проведено дуже важливу роботу, яка… дозволяє нам сказати, що в 2040-х роках настане час для двох дружніх сусідніх країн, членів Європейського Союзу та членів НАТО, мати повністю функціональну та оперативну броньовану кавалерію», — сказав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

Тобто знадобилося 7 років, щоб прийти до розуміння — новий танк ще за 16 років буде? Хочеться сподіватися, що за цим стоять наукові розробки, а не просто «ментальне дозрівання».

За задумом, розробка танка наступного покоління також має підкреслити, що Європа може створити власну оборонну автономію, конкурувати з новими гравцями, такими як Індія та Китай, а також випередити Росію та США, які ще не оприлюднили своїх планів щодо танку наступного покоління.

Британія презентувала свій новий танк

Міністерство оборони Великобританії та компанія Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) презентували перший зразок нового бойового танка типу Challenger 3 (CR3). Про це 18 квітня повідомлялося на сторінці британського відомства у соцмережі X.

«Це перший повністю британський танк за 22 роки — Challenger 3», — мовиться в дописі.

У місті Телфорд нині проводять модернізацію машини, щоб зробити цей танк найбільш смертоносним в історії британського війська.

«Цей танк забезпечить нашим військовим вогневу міць, необхідну для захисту Великої Британії», — вважає міністерство.

Зазначимо, що контракт між Міноборони Британії та компанією Rheinmetall BAE Systems Land на суму 800 мільйонів фунтів стерлінгів, укладений у 2021 році, передбачає постачання британської армії 148 модернізованих, повністю оцифрованих бойових танків з 2027 року.

Танки будуть оснащені:

новою 120-мм гладкоствольною гарматою, що використовує найсучасніші доступні у всьому світі боєприпаси;

новим набором прицілів, що надає командиру танка розширені можливості прицілювання вдень та вночі;

новою бронею;

системою активного захисту;

вежею, яку можна встановити на танки країн-союзників та партнерів

Танки Challenger 3 також матимуть значну мобільність завдяки оновленому двигуну та новій гідрогазовій підвісці.