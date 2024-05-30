Німеччина анонсувала допомогу ЗСУ на 500 млн євро

Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійде озброєння загальною вартістю 500 млн євро. Про це йдется у повідомленні DPA у Twitter і Tagesschau.

Як пише DPA, анонс нового пакету зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Одеси.

За даними Tagesschau, Україна в рамках пакету отримає:

ракети середньої дальності для IRIS-T;

ракети малої дальності для IRIS-T;

розвідувальні та ударні безпілотники для боїв у районі Чорного моря;

обладнання для ремонту німецької артилерії та танків Leopard, які раніше передали Україні.

Нагадаємо, 24 травня Німеччина оголосила про пакет військової допомоги для України. До нього, серед іншого, увійшли 10 танків Leopard 1 і три реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Німеччина надає підтримку Україні за допомогою поставок федеральних військ і промислових товарів, що фінансуються з федеральних фондів.

Раніше у квітні стало відомо, що у поточному році Україна отримає нові зенітні комплекси IRIS-T SLM від Німеччини. Наступну систему обіцяли передати найближчими тижнями.

А на початку травня повідомлялося, що Україна отримає шість радарів TRML-4D для комплексів IRIS-T. Їх доставлять в межах великого пакету на суму понад 100 млн євро.