Нічне полювання: український підрозділ знищив три танки окупантів

Танк Т-90 «Прорив», два танки Т-72 (разом танковий взвод), два багатоцільових тягачі легко броньовані (один з них був завантажений боєприпасами для передової позиції) і чотири вантажівки «Урал», які теж забезпечували логістику ворога.

Все це було знищено чи пошкоджено бійцями роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України «Strike Drones Company» за одну нічну зміну.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю бригади на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» та бійці РУБАК в однойменному Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео.

Ролик змонтовано з кадрів, відзнятих дронами-камікадзе з камерами нічного бачення, які власне й нищили ворожу техніку.

З попередніх новин відомо, що 47-а бригада воює на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку.