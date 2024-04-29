Невідомі не пустили в Межигір’я міжвідомчу комісію

Невідомі особи не пустили на територію парку-пам’ятки Межигір’я міжвідомчу комісію, яка має передати парк під державне управління. Про це в понеділок, 29 квітня, повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Повідомляється, що в державному парку розпочався процес передачі в управління державі активів, заарештованих у кримінальному провадженні в рамках справи експрезидента України Віктора Януковича після Революції Гідності, але невідомі особи заблокували вхід і не допускають членів міжвідомчої комісії на територію парку.

«На сьогодні згідно з усіма документами власником цієї території є держава. Тому наразі важливо здійснити передачу майна до законної адміністрації», — коментує ситуацію перший заступник Міндовкілля Олександр Краснолуцький.

Міністерство нагадує, що одразу після Революції Гідності активісти за власною згодою стали відповідальними за збереження арештованого майна колишньої резиденції, яке є доказом у кримінальних справах експрезидента Януковича, а згодом створили неприбуткову громадську організацію НПУ Межигір’я і понад 10 років розпоряджались заарештованим майном, отримуючи прибуток від реалізації вхідних квитків та ведення комерційної діяльності. Тобто непогано так собі влаштувалися.

Культурні цінності з резиденцій колишнього президента Віктора Януковича Межигір’я та Сухолуччя будуть передані музеям. Про це ще рік тому повідомляло Міністерство культури та інформаційної політики.

Тоді у відомстві нагадали, що в рамках застосування санкцій до Януковича Вищий антикорупційний суд своїм рішенням передав історико-культурні і матеріальні цінності з резиденції Межигір’я та мисливського будинку Сухолуччя у власність держави.

«Уряд визначив Міністерство культури та інформаційної політики органом, який відповідатиме за вилучені культурні цінності. Це 537 предметів. Значна їх частина становить високу культурну і мистецьку цінність», – йшлося у повідомленні.

Зазначено, що відомство планує передати предмети профільним музеям, зокрема тим, що зазнали руйнувань унаслідок російської агресії, і тим, що були розграбовані росіянами.

Наразі стягнені за рішенням суду активи зберігаються у Національному художньому музеї України, а далі Мінкультури має ухвалити рішення про передачу цінностей для постійного зберігання до конкретних установ.