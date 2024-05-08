Нещодавна дискваліфікація Левандовські — приклад для обнулення жовтих карток?

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  1. 08.05.2024
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Затягування часу дратує, але саме таку тактику зазвичай використовує команда-переможець, щоби скоротити час, що залишився, та здобути перевагу ближче до перерви або фінального свистка.

Роберт Левандовскі (Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto / Getty Images)

Зазвичай це проявляється по-різному — гравці, які довго йдуть із поля під час заміни, чи воротарі, які гають кілька додаткових секунд перед тим, як відновити гру після удару по воротах.

Однак марнування часу є порушенням правил, якщо суддя розуміє, що це було зроблено навмисно.

Гравець може швидко отримати жовту картку за бездіяльність і затримку гри, і саме це сталося з форвардом «Барселони» Робертом Левандовскі в матчі проти «Лас-Пальмаса» 30 березня.

«Барселона» на той момент не програвала 11 матчів поспіль і було схоже, що вона повернулася на переможний шлях.

Це не через везіння, яке неодмінно знадобиться, щоби виграти в онлайн-казино, а здебільшого через хорошу форму, в якій перебувала команда завдяки роботі головного тренера Ернандеса Хаві.

Роберт навмисно порушив правила, аби зіграти проти Реала?

Комітет із питань змагань Федерації футболу Іспанії (RFEF) дискваліфікував Левандовські на 1 матч через перебір жовтих карток, яких у Роберта в грі проти «Лас-Пальмас» виявилося 5.

Були припущення, що форвард хотів отримати жовту картку навмисно, щоб обнулити рахунок та уникнути загрози дискваліфікації за сутичку з мадридським «Реалом». 35-річний гравець, без сумніву, поставив себе в скрутне становище, яке могло призвести до дискваліфікації на дві гри, але жодних подальших дій проти нього не було вжито.

Його одноматчева дискваліфікація призвела до того, що він спостерігав за грою з лави запасних в Кадісі 13 квітня.

Левандовскі повернувся в стрій уже наступними вихідними, у неділю, 21 квітня, в Ель Класіко на «Сантьяго Бернабеу», після закінчення дискваліфікації, але не зміг допомогти команді здолати Реал.

Правила Ла Ліги щодо навмисних жовтих карток

Гравців, які мають 5 жовтих карток, автоматично дискваліфікують на 1 матч. Левандовскі та Кансело були звинувачені в тому, що вони навмисно отримали попередження, щоб унеможливити дискваліфікацію на матч проти «Реала» після гри на виїзді проти Кадіса.

Згідно з дисциплінарними правилами Ла Ліги, гравцеві, чиї дії визнані навмисними, дискваліфікація подвоюється.

Офіційні представники Ла Ліги визначили, що інцидент із форвардом і захисником не був схожий на інцидент з Уго Гільямоном, півзахисником «Валенсії», якого в січні 2021 року менеджер Хаві Грасія навмисно підбурював до того, щоби він порушив правила та заробив дискваліфікацію.

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