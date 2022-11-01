Названі найвисоко оплачуваніші покійні знаменитості

На Заході все влаштовано таким чином, що отримувати прибутки можна і після смерті. Особливо яскраво це проявляється у сфері інтелектуальної власності.

Найбільш високооплачуваною мертвою знаменитістю у 2021 році став автор «Володаря кілець», британський письменник Джон Толкін, згідно з рейтингом журналу Forbes, оприлюдненим у понеділок, 31 жовтня.

Так, список складається з імен 13 світових зірок, яких уже немає в живих, але їхня спадщина принесла найбільші доходи в період з 1 листопада 2021 року по 30 жовтня поточного року. Ідеться про прибуток, отриманий від продажів, прослуховувань на стрімінгових платформах, укладання ліцензійних угод.

Лідером рейтингу став Джон Толкін, який помер у 1973 році. Письменник за минулий рік «заробив» 500 млн доларів.

На другому місці опинився американський баскетболіст Кобі Браянт, який загинув в авіакатастрофі 2020 року. За рік він «заробив» 400 млн доларів.

Третє місце посів британський музикант та актор Девід Боуї, статки якого виросли за рік на 250 млн доларів.

П’ятірку найбагатших померлих знаменитостей замикають музиканти Елвіс Преслі та Джеймс Браун — 110 та 100 млн доларів відповідно.