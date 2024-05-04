Наслідки нічної повітряної атаки – руйнування у Харкові і Лимані

Минулої ночі російські окупанти з Бєлгородської області РФ вдарили по Україні чотирма зенітними керованими ракетами «С-300», котрі зазвичай летять не далі двохсот кілометрів, і проти яких безсила наша протиповітряна оборона.

Звідти ж агресор запустив і тринадцять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Shahed-131/136», які були збиті нашими ЗРК та мобільними вогневими групами у Харківській і Дніпропетровській областях.

Про це у ранковому зведенні на своїх офіційних медіаресурсах доповів командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що вранці у Харкові тривала ліквідація трьох пожеж, які стали наслідками нічної повітряної атаки. Найбільша виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів. Місцева влада вказує, що постраждали четверо людей, серед них дитина.

Окрім того, минулої ночі загарбники вдарили чотирма півтонними керованими авіаційними бомбами по містечку Лиман на Донеччині, зруйнувавши багатоквартирний і одинадцять приватних будинків, господарську споруду, п’ять гаражів, сім автомобілів. Інформація про людські жертви уточнюється.