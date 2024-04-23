 

«Нафтогаз» визначив ціну на газ для населення

  1. 23.04.2024
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НАК «Нафтогаз» ще на рік продовжила дію фіксованого тарифу на газопостачання для домогосподарств.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ціна тарифу «Фіксований», який продовжено ще на 1 рік, складає 7 грн 96 коп за кубометр.

Напевно, щоб продемонструвати, на скільки менше сплачують люди, в компанії зазначили наступне:

«Відповідно до результатів торгів середньозважена ціна купівлі ресурсу в квітні у підземних сховищах газу (ПСГ) становить 10 972 грн за тис. куб. м без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу в травні на віртуальній торговій точці (ВТТ) склала 10 767 грн за тис. куб. м без ПДВ».

Це дуже добре рішення, адже під час війни більшість населення має вкрай скрутне економічне становище і низькі доходи.

Єдине, хочеться додати, що насправді населення сплачує за куб газу не 7,96 грн, а трохи більше 10 грн., бо є ще 2,11 грн. за доставку кубометра… Так, це начебто інший платіж, але для людини немає значення, тим паче, що колись його взагалі не існувало…

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