«Нафтогаз» визначив ціну на газ для населення

НАК «Нафтогаз» ще на рік продовжила дію фіксованого тарифу на газопостачання для домогосподарств.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Ціна тарифу «Фіксований», який продовжено ще на 1 рік, складає 7 грн 96 коп за кубометр.

Напевно, щоб продемонструвати, на скільки менше сплачують люди, в компанії зазначили наступне:

«Відповідно до результатів торгів середньозважена ціна купівлі ресурсу в квітні у підземних сховищах газу (ПСГ) становить 10 972 грн за тис. куб. м без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу в травні на віртуальній торговій точці (ВТТ) склала 10 767 грн за тис. куб. м без ПДВ».

Це дуже добре рішення, адже під час війни більшість населення має вкрай скрутне економічне становище і низькі доходи.

Єдине, хочеться додати, що насправді населення сплачує за куб газу не 7,96 грн, а трохи більше 10 грн., бо є ще 2,11 грн. за доставку кубометра… Так, це начебто інший платіж, але для людини немає значення, тим паче, що колись його взагалі не існувало…