 

Над Вінницею збито російську ракету

  1. 26.08.2024
  2. Рубрика:

Сьогодні у Вінницькій області повітряну тривогу було оголошено о 06:03. Невдовзі в місті стало чутно роботу підрозділів ППО.

Згодом пролунали й потужні вибухи. Вперше о 8:21, а згодом ще мінімум два о 8:41. Однак на той час було невідомо, чи мали місце прильоти, чи це були вибухи через роботу ППО.

Наразі по одному з вибухів відомо, що ППО вдалося збити ракету. Це бачили місцеві жителі. Уламки враженої російської ракети впали у Південний Буг. Саме у той час неподалік перебував рибалка на човні. 

За даними інших джерел, це сталося не в межах Вінниці, а на території Вінницької області.

О 10:21 командування ПС ЗСУ окремо попередило, що зараз триває атака країни ударними БПЛА. Вони знаходяться у Херсонській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

На заседании в Минобороны атошник ударил генерала головой в нос: видео

10.03.2017 - 16:40
Сегодня на заседания общественного совета Минобороны ветеран АТО Дмитрий Резниченко ударил головой в нос генерал-полковника запаса Виктора Палия. Видео инцидента опубликовал журналист Максим Опанасенко на Facebook. Позже волонтер Максим Диженко и журналист Роман ...
читать

Девушка чудом увернулась от оторвавшегося у фуры колеса (видео)

09.12.2015
Только провидение и бдительность самой ...
читать

Гладковский снял свое видео в ответ на разоблачение Бигуса

05.03.2019
Сын уволенного вчера президентом Порошенко ...
читать

«Вынеси козла!» Появилось новое видео потасовки депутатов в Раде

07.10.2017
Когда в Верховной Раде бушуют ...
читать