Над Вінницею збито російську ракету

Сьогодні у Вінницькій області повітряну тривогу було оголошено о 06:03. Невдовзі в місті стало чутно роботу підрозділів ППО.

Згодом пролунали й потужні вибухи. Вперше о 8:21, а згодом ще мінімум два о 8:41. Однак на той час було невідомо, чи мали місце прильоти, чи це були вибухи через роботу ППО.

Наразі по одному з вибухів відомо, що ППО вдалося збити ракету. Це бачили місцеві жителі. Уламки враженої російської ракети впали у Південний Буг. Саме у той час неподалік перебував рибалка на човні.

За даними інших джерел, це сталося не в межах Вінниці, а на території Вінницької області.

О 10:21 командування ПС ЗСУ окремо попередило, що зараз триває атака країни ударними БПЛА. Вони знаходяться у Херсонській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях.