 

На Вінниччині зловмисник викрав старенький «Запорожець»

  1. 23.08.2024
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Вчергове на тривалий термін може опинитися за ґратами 25-річний раніше судимий житель Тульчинського району. Молодику «муляв очі» старенький «Запорожець» пенсіонерки, і напідпитку він вирішив піти на нібито «ідеальний «злочин».

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, до правоохоронців із заявою 73-річна жителька села Клебань звернулась 23 серпня.

За попередньою інформацією слідства, молодик зламав навісний замок гаража та викрав «ЗАЗ».

Затримали чоловіка на вулицях сусіднього села. Результат освідування правопорушника показав наявність в його організмі майже 1 проміле алкоголю.

Автомобіль забрали на арештмайданчик, а чоловіка затримали в процесуальному порядку.

Йому повідомлять про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом). За таке правопорушення передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

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