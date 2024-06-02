На Вінниччині жінки можуть безоплатно отримати послугу ведення вагітності у 34 медзакладах

Ведення вагітності в амбулаторних умовах (тобто не лягаючи у лікарню, а приходячи з дому) акушером-гінекологом виділене в окремий пакет медпослуг Програми медичних гарантій.

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ.

За пакетом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» уклали договори з НСЗУ 34 медзаклади у Вінницькій області на загальну суму понад 27,6 млн грн. А це означає, що вагітні можуть звернутися по допомогу в будь-який із цих закладів і отримати її безоплатно: за спостереження вагітності, необхідні консультації, аналізи та дослідження вже заплатила держава.

«У Вінницькій області цього року вже 6 119 жінок отримали медичну допомогу в рамках Програми медичних гарантій, а саме – послугу з ведення вагітності в амбулаторних умовах. Серед послуг в рамках даного пакету: УЗД-дослідження, необхідні скринінги, лабораторні аналізи, консультації лікаря, який веде вагітність, а за потреби – консультації вузьких спеціалістів», – каже Алла Горбатюк, директорка Центрального МРД.

Вагітні жінки мають право самостійно обирати медзаклад, де спостерігатися. За ведення однієї вагітності таким закладам щомісяця НСЗУ сплачує 786 грн.

Які послуги покриваються Програмою медичних гарантій:

контроль стану здоров’я вагітної, консультації, індивідуальний план ведення вагітності;

проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, у тому числі дослідження функції щитоподібної залози, аналізи на інфекції та віруси, УЗД, КТГ, ЕКГ тощо;

пренатальний скринінг: УЗД, дослідження рівнів біохімічних маркерів;

оцінка факторів ризику прееклампсії та її профілактика;

направлення до перинатального консиліуму за участі інших фахівців при виявленні у плода ознак аномалій чи патологій;

направлення на комісію з визначення показань для штучного переривання вагітності від 12 до 22 тижнів за медичними показами;

надання невідкладної медичної допомоги;

інформаційна підготовка до пологів та батьківства;

направлення на профілактичні щеплення;

психологічна підтримка тощо.

Знайти найближчий до вас заклад, законтрактований за пакетом «Ведення вагітності в амбулаторних умовах», можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг – оберіть область (Вінницька) та групу послуг («35 Ведення вагітності в амбулаторних умовах»). Або телефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже потрібний медзаклад.

Більше про безоплатні медичні послуги – в електронному посібнику «Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнта 2024». Завантажити посібник можна за посиланням: https://cutt.ly/Nw5buw0b.