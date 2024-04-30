На Вінниччині затримали двох чоловіків, які допомагали ухилянтам

На Вінниччині двом жителям Могилів-Подільського району повідомили про підозру за фактом організації та сприяння незаконному переправленню людей через державний кордон. За винагороду вони інструктували та забезпечували знаряддям тих, хто хотів подолати Дністер.

Як повідомляють у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури, за даними слідства за 6 тис. доларів місцеві жителі зобов’язувалися сприяти незаконному перетину через державний кордон жителю Вінницького району.

Зловмисники повідомили замовнику заздалегідь розроблений маршрут, умови та порядок дій під час переправлення через державний кордон України, а також для цих цілей приготували необхідні засоби – гідрокостюм і ласти.

Затримали чоловіків під час руху в напрямку державного кордону України з Республікою Молдова.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 332 КК України. Наразі прокурор звернувся до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вказаний злочин передбачено покарання до 9 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку березня група з 7 чоловіків планувала неподалік міста Ямпіль незаконно перетнути кордон та потрапити до «ПМР». Українські прикордонники вчасно були проінформовані та зупинили «туристів». Як виявилось, потенційних порушників «вели» до Придністров’я дистанційно. Жодного «гіда» з ними не було.

У вересні ж 2023 року прикордонники Могилів–Подільського загону поблизу кордону з Молдовою затримали трьох чоловіків, які планували потрапити до сусідньої країни вплав через Дністер. «Плавці» були мешканцями Вінницької та Дніпропетровської областей.

Ще в одному випадку, в пункті пропуску «Могилів- Подільський» прикордонники виявили 37-річного чоловіка, який хотів потрапити за кордон, використовуючи підроблений документ. Завдяки пильності прикордонників встановлено, що пенсійне посвідчення надане як підстава для виїзду за кордон – фіктивне та містить ознаки підробки. Чоловік зізнався, що придбав документ через інтернет-мережу.