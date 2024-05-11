На Вінниччині в ДТП загинули троє поліцейських

Під Вінницею сталася трагедія. На обʼїзній дорозі у ДТП загинули троє поліцейських. Про це повідомила пресслужба поліції Вінниччини.

Повідомляється, що внаслідок зіткнення трьох легковиків троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці аварії, ще одного правоохоронця госпіталізували.

Правоохоронці перебували поза службою й саме поверталися з навчання, їхали в одному автомобілі.

Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина і їхня неповнолітня дитина теж зазнали травм, але лікарі стверджують, що загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль має механічні пошкодження.

Про причини аварії в повідомленні не йдеться. Хто винен, буде з’ясовувати слідство.

Нагадаємо, 20 квітня Вінницькій області стався зухвалий напад на правоохоронців. Двоє колишніх військових, що перевозили гранати й іншу зброю, розстріляли поліцейських. Є загиблий та поранений.

Близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. Наступного дня зловмисників затримали…