 

На Вінниччині в ДТП загинули троє поліцейських

  1. 11.05.2024
  2. Рубрика:

Під Вінницею сталася трагедія. На обʼїзній дорозі у ДТП загинули троє поліцейських. Про це повідомила пресслужба поліції Вінниччини.

Повідомляється, що внаслідок зіткнення трьох легковиків троє поліцейських Білоцерківського райуправління поліції, які проходили курс навчання на поліцейських офіцерів громади, загинули на місці аварії, ще одного правоохоронця госпіталізували.

Правоохоронці перебували поза службою й саме поверталися з навчання, їхали в одному автомобілі.

Водій другого автомобіля, Toyota Tundra, його дружина і їхня неповнолітня дитина теж зазнали травм, але лікарі стверджують, що загрози їхньому життю немає.

Третій автомобіль має механічні пошкодження.

Про причини аварії в повідомленні не йдеться. Хто винен, буде з’ясовувати слідство.

Нагадаємо, 20 квітня Вінницькій області стався зухвалий напад на правоохоронців. Двоє колишніх військових, що перевозили гранати й іншу зброю, розстріляли поліцейських. Є загиблий та поранений.

Близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. Наступного дня зловмисників затримали…

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Как в киевском метро «Винницкие» собирали деньги на Андрея Ярмоленко: видео

04.12.2017 - 11:51
Винницкие трамваи, киевское метро, сельская свадьба и оперный батл стали «изюминками» выступления на Зимнем Кубке «Лиги Смеха» команды «Винницкие». В итоге А. Теренчук, И. Сопонару, Д. Голубев и их коллеги ...
читать

Не самый удачливый гимнаст (видео)

22.11.2015
Неудачи в спорте случаются часто. ...
читать

Маленькие дети и их огромные четвероногие друзья: фото, видео

05.12.2016
Фотограф Энди Селиверстов (Andy Seliverstoff) ...
читать

В Китае построили королевство из песка: видео

13.08.2017
В китайской провинции Шэньси создана ...
читать