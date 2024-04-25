На Вінниччині рецидивіста з Донбасу засуджено за пограбування жінки

Жителя Донецької області суд визнав винним у грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненому повторно і в умовах воєнного стану. Його засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі.

Як повідомляють у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури, чоловіка визнано винним за ч. 4 ст. 186 КК України.

Події мали місце у листопаді 2023-го. Неодноразово судимий за аналогічні злочини чоловік прийшов додому до літньої жінки, яка має вади зору. Він представився працівником адміністрації і запропонував потерпілій надати документи для подальшого оформлення їй гуманітарної допомоги.

Поки господарка шукала паспорт, зловмисник скористався безпорадністю жінки, застосував фізичну силу та відібрав у неї всі збереження – майже 130 тис. грн. Після цього він виїхав за межі Вінниччини та через кілька днів був затриманий правоохоронцями на Одещині.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими слідчого відділення Жмеринського РВП.

Що було раніше

Вранці 20 листопада 2023 року у Вінниці була пограбована жінка. Злочин стався у приміщенні кафе на території Центрального автовокзалу. Нападник відібрав велику суму коштів. Через декілька годин його розшукали.

Тоді у 36-річної жительки Київської області зловмисник відібрав 27 тисяч гривень, 200 злотих, мобільний телефон та аксесуари до нього. Розшукали нападника на одному з місцевих ринків. Викрадені речі потерпілої вилучені частково.