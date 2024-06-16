На Вінниччині поліція затримала чоловіка, який з гранатами йшов по дорозі

Завдяки оперативній інформації у тульчинській поліції дізнались, що, 58-річний мешканець зберігає вибухові пристрої. Під час обшуку у чоловіка виявили 8 гранат із запалами та набої різного калібру.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, 11 червня правоохоронці помітили перехожого, який йшов по дорозі з гранатами в руках.

«Під час невідкладного обшуку за місцем проживання правопорушника слідчі виявили також гранати із запалами до них та набої. Вилучене направили на експертизу. Шляхи отримання гранат та набоїв, а також мета їхнього зберігання встановлюються», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліцією розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Таке кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк до 7 років.