На Вінниччині поліція затримала чоловіка, який з гранатами йшов по дорозі

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  1. 16.06.2024
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Завдяки оперативній інформації у тульчинській поліції дізнались, що, 58-річний мешканець зберігає вибухові пристрої. Під час обшуку у чоловіка виявили 8 гранат із запалами та набої різного калібру.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, 11 червня правоохоронці помітили перехожого, який йшов по дорозі з гранатами в руках.

«Під час невідкладного обшуку за місцем проживання правопорушника слідчі виявили також гранати із запалами до них та набої. Вилучене направили на експертизу. Шляхи отримання гранат та набоїв, а також мета їхнього зберігання встановлюються», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліцією розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Таке кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк до 7 років.

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