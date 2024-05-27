На Вінниччині на хабарі затримали начальника відділу ЦНАПу

У Вінницькій області слідчі повідомили про підозру начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг» Шаргородської міської ради. Посадовцю інкримінують одержання хабаря для прийняття позитивного рішення держреєстратором.

Як повідомляють у пресслужбі обласної прокуратури, кримінальне провадження відкрито за фактом неправомірної вигоди для себе за вплив на особу, уповноважену на виконання функцій місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

«За даними слідства, підозрюваний домовився отримати гроші від представника ТОВ за реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке належить цьому товариству. Він мав вплинути на державного реєстратора для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про реєстрацію об’єкта нерухомого майна», – йдеться у повідомленні.

Тобто посадовець обіцяв виступити посередником. Загалом «послуги» були оцінені у 2500 доларів.

«Під час одержання другої частини, раніше обумовленої неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів США, посадовця було затримано у порядку ст. 208 КПК України», – додають у прокуратурі.

Наразі слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у лютому співробітники Центрального апарату ДБР на отриманні неправомірної вигоди затримали керівника однієї з районих окружних прокуратур на Вінниччині і заступника голови Тульчинської районної державної адміністрації.

«Працівники ДБР затримали керівника однієї з окружних прокуратур Вінницької обласної прокуратури та його спільника — заступника голови державної адміністрації цього ж району. Вони вимагали та отримали хабар від директора одного з держпідприємств за те, що не створюватимуть перешкод при здійсненні господарської діяльності, повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження», — йшлося в повідомленні ДБР.

Зазначалося, що керівник прокуратури, маючи вплив на орган досудового розслідування та підпорядкованих йому прокурорів, вирішив підзаробити на наданих йому державою владних повноваженнях.

«Для вжиття заходів конспірації та уникнення викриття, прокурор залучив до вимагання свого товариша, заступника голови райдержадміністрації, який і висунув підприємцю вимогу про передачу 4 тис. доларів США», — повідомляли у ДБР.