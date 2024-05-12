На Вінниччині держреєстратор оформила 19 га державної землі на приватну особу

До суду передано обвинувальний акт стосовно державного реєстратора однієї із сільських рад Хмільницького району. Посадову особу обвинувачують у зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомляють у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури, розслідуванням установлено, що посадова особа, яка діє від імені держави, зловживаючи своїми повноваженнями та на підставі підроблених документів, прийняла незаконне рішення про державну реєстрацію права власності за фізичною особою 8 земельних ділянок площею 19,3 га. Таким чином – на території 8-ми різних територіальних громад Вінниччини ці ділянки вибули із власності держави.

«У результаті протиправних дій держреєстратора, відповідно до висновку земельно-оціночної експертизи, державі спричинено збитків на понад 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

З метою забезпечення відшкодування заподіяних кримінальним правопорушенням збитків на зазначені земельні ділянки ухвалою суду накладено арешт.

За вчинення інкримінованого злочину (ч. 3 ст. 365-2 КК України) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.