На Вінниччині агенти УУБ проконтролювали передачу реалізованої необробленої деревини покупцеві

Українська універсальна біржа проводить конкурентні, прозорі та доступні кожному торги необробленою деревиною та пиломатеріалами, й приділяє велику увагу виконанню договорів сторонами. Адже продавець має реалізувати сировину та мати прибуток, а покупець отримати потрібний йому ресурс заявленої якості й вчасно. Від виконання контрактів залежить стійкість та стабільність ринку.

Тому, на УУБ діє моніторинг виконання договорів, що містить консультації, системну роботу з підвищення взаємної відповідальності сторін, супроводження чинних контрактів, оперативне розв’язання спірних питань та контроль графіку постачання.

До цього ж в регіонах працюють Агенти УУБ, які здійснюють контроль передачі реалізованої деревини покупцеві безпосередньо на місцях відвантаження.

Такий процес відбувся й на Вінниччині, де Філія «Іллінецьке лісове господарство» ДП «Ліси України» продала партію необробленої деревини ТОВ «ВЕСТВУД ЕНЕРДЖІ».

Представники Агента УУБ, продавця та покупця оглянули реалізовану сировину. Звірили її параметри з вказаними у документації – породу, якість, розміри та інші. Вони відповідали заявленим. Непорозумінь не виникло. Цей договір буде виконано й покупець отримає потрібний йому ресурс у визначені терміни.

«Контроль передачі деревини безпосередньо на місцях відвантаження дає змогу покупцеві оглянути придбану ним деревину та переконатися, що вона відповідає його вимогам й придатна для подальшого виробництва. Якщо виникають незначні непорозуміння їх можна розв’язати на місці. Завдяки даній процедурі рівень виконання договорів на УУБ складає близько 90%. Наша мета зробити цей показник ще вищім», – розповів Євгеній Балтремус, заступник начальника відділу торгових операцій та аукціонів ТОВ «Торгові системи ВТУБ» (Агент УУБ).