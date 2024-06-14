 

На Покровському напрямку бійці ЗСУ розбили три роти окупантів

  1. 14.06.2024
  2. Рубрика:

На фронті найгарячішою залишається обстановка на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку. Тільки за перші 22 години тринадцятого червня російські окупанти здійснили тут 32 штурми позицій Сил оборони.

Про це в останньому на цей момент зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Загарбники 32 рази намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Новопокровського, Калинового, Межового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. 24 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще продовжуються».

При цьому за вказаний час на даній ділянці наші захисники ліквідували і поранили 291 інтервента (майже три роти), знищили їх танк, бойову броньовану машину, гармату та автомобіль.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Террорист ДНР выложил в Сеть видео обстрела Авдеевки из «Градов»

06.02.2017 - 10:16
То, что российско-террористические формирования начиная с конца января регулярно обстреливают позиции сил АТО, Авдеевку, населенные пункты под Мариуполем и в районе Попасной из «Градов», ранее подтверждали не только жители Донецка, ...
читать

ДНР разбомбила украинское село под Докучаевском (фото)

05.06.2016
По данным спикера АТО Сергея ...
читать

Жуткая трагедия во время автогонок под Николаевом: видео

04.06.2017
На мини-ралли «Кубок Лимана» под ...
читать

«Азовцы» пообещали освободить Донецк: видео

24.09.2017
Под Мариуполем бойцы полка «Азов» ...
читать