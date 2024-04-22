На Київщині у глибоке провалля на дорозі впав мікроавтобус

У Київській області утворився провал на одній з автодоріг, у який впав мікроавтобус. Відомо про двох загиблих, повідомила ДСНС у понеділок, 22 квітня.

Вказано, що інцидент стався на території Іванківської громади поблизу села Олива.

«Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в село Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось дев’ять пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники виявили двох загиблих. Ще семеро людей у тяжкому стані. Бригадами «швидкої» постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

Обставини події встановлюються поліцією.

Іноді такі речі трапляються. Наприклад, вранці 25 серпня 2019 року на околиці Харкова стався частковий обвал автомобільного мосту. НП сталася, коли по ньому ніхто не їхав, тож і постраждалих не було. Тоді провалився на залізничній колії фрагмент мосту Окружної дороги — від ринку Лоск у районі Нової Баварії (південно-західна частина Харкова) у напрямку приміського селища Пісочин.