На фронті загинув лідер Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський

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  1. 10.06.2024
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На передовій на Харківському напрямку загинув 53-річний лідер Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський.

Про це повідомила у Фейсбук вдова Степана Хмари Роксолана.

«Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з- під обстрілів…Він був кращим з кращих. Він був Другом, соратником, рідним з найрідніших. За що нам це все?! Загинув в окопі на передовій на Харківському напрямку, біля Вовчанська», — йдеться у повідомленні.

Роксолана Хмара зазначила, що Микола Коханівський воював з 2014 року, був командиром ОУН.

Правда тут варто згадати, що насправді він не всі роки до повномасштабного вторгнення воював. Адже постіно був учасником різноманітних акцій у Києві.

Нагадаємо, Микола Кохановський відомий тим, що брав участь у багатьох протестах і силових акціях у Києві. Наприклад, кілька разів він із своїми людьми захоплював офіси Ахметова. Виступав з акціями проти російських банків.

А в жовтні 2017 року він біля станції метро «Академмістечко» біг вулицею і стріляв по людині, що тікала від нього. Почувши постріли, патрульний поліцейський кинувся на звуки і зумів затримати людину, яка стріляла з пістолета. Згодом з’ясувалося, що це Коханівський. За даними тодішнього начальника патрульної поліції Києва Юрія Зозулі, людина, за якою гналися, жива.

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