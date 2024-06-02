На Бєлгородщині через розрив снаряду загинули і поранені керівники району

Протиповітряна оборона російських окупантів минулої ночі начебто збивала українські ударні безпілотні літальні апарати над акваторією Азовського моря та в Курській і Бєлгородській областях РФ. Принаймні про це заявило міністерство оборони фашистської РФ.

Тим часом губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив про загибель в результаті детонації боєприпасу заступника голови адміністрації Корочанського району Ігоря Нечипоренка (на фотографії).

При цьому керівник району Нєстєров та двоє голів сільських поселень отримали поранення. За даними деяких російських засобів масової інформації поранених більше пів десятка. Але наразі ми не зрозуміли, про який саме боєприпас йде мова, і де він там взявся.