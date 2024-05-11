 

На Авдіївському напрямку збито російський штурмовик «Су-25»

  1. 11.05.2024
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Бійці зенітного підрозділу 110-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені генерал-хорунжого Марка Безручка сьогодні збили дозвуковий штурмовик «Су-25» російських окупантів.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила о 16:59 на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук»: «Літакопад російських повітряних суден продовжується…  Будуть падати й далі».

Річ у тім, що рівно тиждень тому 110-а бригада збила ще один «Су-25» на Донеччині, що відмітив особисто президент Володимир Зеленський.

З попередніх новин відомо, що підрозділ воює на Авдіївському напрямку. Ця бригада несла основний тягар оборони Авдіївки, останньою виходила з міста, після швидкого відновлення знову повернулася на цю ділянку фронту.

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