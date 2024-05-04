Мобілізований зек розстріляв шістьох російських окупантів

Російський окупант — молодший сержант Юрій Миколайович Галушко 1966 року народження — розстріляв на пункті керування артилерією десятого танкового полку РФ шістьох інших загарбників з гаубичного дивізіону. Після цього він втік разом з автоматом Калашнікова з глушником, з якого і застрелив інтервентів.

Сталося це 4 травня. Про це сьогодні після обіду повідомили деякі рашистські «воєнкори», вказавши, що Галушка, як особливо небезпечного злочинця, шукають військові і правоохоронні органи країни-агресора. Зокрема оприлюднене орієнтування для розшуку

Згодом інформацію підтвердили українські блогери, зокрема «Оперативий ЗСУ» та «Necro Mancer». Останній вказав, що Юрій Миколайович є уродженцем Харкова і був мобілізований з російської тюрми 28 лютого цього року.