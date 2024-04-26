Міноборони назвало категорії придатних до служби

В Україні більше не буде чоловіків зі статусом «обмежено придатний» до військової служби. Натомість їх ділитимуть на чотири категорії за станом здоров’я. Про це сказала директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в інтервʼю для ZN.ua.

За її словами, після скасування статусу «обмежено придатний» в Україні сформуються чіткі правила щодо «придатних» та «непридатних».

Громадян за станом здоров’я ділитимуть на чотири категорії:

придатні (повністю);

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань.

За словами Сухорукової, відповідні зміни запустили два тижні тому. Над ними працювали Міноборони спільно з Командуванням медичних сил, а також уряд, Міністерство охорони здоров’я, експерти з охорони здоровʼя і громадськість.

Вона додала, що оновлені критерії містять кілька тисяч діагнозів, у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні, так і непридатні.

«Наприклад, якщо в людини виразка була в анамнезі й залишився тільки рубець – придатний. А якщо виразка була ускладнена, проводили оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку, то людина є непридатною. Ідеться про відповідність критеріям військовослужбовця або військовозобовʼязаного їхній можливості виконувати ті чи ті функції», – пояснила вона.

Нагадаємо, на початку квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №3621-IX, який передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний».

Згідно з документом, громадяни, які були визнані «обмежено придатними», мають повторно пройти ВЛК протягом дев’яти місяців після набрання чинності законом – до 4 лютого 2025 року.