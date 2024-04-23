Міністр Сольський відреагував на підозру НАБУ

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський прокоментував інформацію про те, що йому оголошено про підозру у справі, пов’язану із заволодінням землею. Відповідну заяву оприлюднило Мінагрополітики з посиланням на слова міністра у вівторок, 25 квітня.

«Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, мені повідомлено про підозру і щодо яких поширюються інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики», – заявив Сольський.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізичними особами, зокрема військовослужбовцями АТО, за землі, які були надані останнім у володіння «відповідно до закону».

«Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ», – стверджує Сольський.

Міністр запевнив, що буде максимально відкритим для встановлення істини, але й підкреслив, що в цьому немає потреби, бо всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів.