Мерія Одеси переплутала Геращенко з Магучіх

Скандалом обернулося намагання керівництва Одеси привітати місцеву стрибунку у висоту Ірину Геращенко з бронзовою нагородою Олімпіади-2024.

Як повідомляє Думская, мерія міста замовила білборди присвячені легкоатлетці.

Однак замість Геращенко на білборді розташували фото олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх. Мерія Одеси вже вибачилася за помилку, списавши її на людський фактор.

В принципі, зрозуміло, що саме людський фактор винен, але це ж скільки людей у ланцюжку не знають в обличчя не тільки Геращенко (на фото внизу), а й олімпійську чемпіонку Магучіх!

Адже спочатку помилився веб-дизайнер, який верстав картинку і знайшов в інтернеті не те, що треба, фото. Потім зверстаний макет, напевно, дивився чиновник мерії, який замовляв друк… Він теж не побачив «ляпа». Так само, як і представники керівництва друкарні, і її співробітники. Потім «провтикали» власники рекламних площ, які забезпечували фізичне розміщення бордів.

Нагадаємо, на ОІ-2024 золото виборола українка Ярослава Магучіх. Друга — австралійка Оліслагерс. Обидві спортсменки подолали планку на висоті 2.00 метри. На 2:02 обидві легкоатлетки схибили, але українка виграла за рахунок того, що 2.00 взяла з першої спроби, а Оліслагерс лише з третьої.

Свою третю спробу на 2.02 Магучіх не стала використовувати, а спробувала взяти 2.04. Не вийшло…

Треттє місце поділили українка Ірина Геращенко і австралійка Елеанор Паттерсон з однаковим результатом 1.98 м.