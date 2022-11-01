Медведєв пригрозив Україні ядерною зброєю

Перший заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв продовжує грати роль кремлівського опудала — лякати Захід примітивними погрозами.

Сьогодні він вкотре пригрозив світу ядерною війною, причому, як завжди, звинуватив в такому сценарії саме цивілізований світ.

Логіка Медведєва примітивна, як малюнок трирічної дитини — Захід хоче програшу Росії, що означає перемогу Украиїни. Київ оголосив, що хоче повернути всі свої території, а зараз вони вже російські, тому це напад і загроза суверенітету Росії. Згідно з Основами держполітики Росії, вона має захищатися в тому числі і ядерною зброєю.

Навіщо влада РФ постійно повторює одну й ту саму погрозу, якщо вона не діє? Напевно, справи дійсно настільки погані, що це вже відчай…

Нагадаємо, окуповані Росією території юридично є українськими, а їх анексію ніхто не визнає.