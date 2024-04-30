Маск відзначився черговою заявою про війну в Україні
Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск знову підіграє фашистській Росії.
Так, Маск заявив, що Росія не припинить війну проти України, поки не окупує всі території тих областей, які спробувала анексувати і які включила до своєї конституції. про це у вівторок, 30 квітня, засновник SpaceX написав у соцмережі Х.
Більш того, він написав, що в рамках своєї політики Москва може захопити й Одесу.
«Чи візьме Росія в остаточному підсумку Одесу — єдине питання, що залишилося, на мій погляд. Росія, точно не заспокоїться, поки не будуть захоплені всі області, включені в російську конституцію (Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку). Це їхня заявлена політика», — написав Маск.
Також нещодавно Ілон Маск непрямо звинуватив владу США у продовженні «вічної війни». Так підприємець прокоментував у своїй соцмережі Х ухвалення Конгресом США нового пакета військової допомоги Україні.
Маск прикріпив відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження допомоги Збройним силам України наступного змісту:
«Мене найбільше хвилює те, що немає стратегії виходу, лише вічна війна, де діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів, снайперів чи через мінні поля».
Це суто риторика Путіна. Один в один збігається із вчорашньою заявою його прессекретаря Пєскова, який сказав, що допомога США затягне час і збільшить кількість загиблих українців.
Маск не вперше демонструє наміри поховати нашу країну. Слава Богу, на відмінну від нього, більшість американського народу і влади розуміють, що відбувається насправді і рятують нашу країну від російсько-фашистської чуми.
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