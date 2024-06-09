Макрон розпустив парламент Франції через поразку на виборах до ЄП

Президент Франції Емманюель Макрон у неділю, 9 червня, на тлі екзитполів щодо результатів виборів Європарламенту оголосив про розпуск Національних зборів (нижня палата парламенту) і призначив дострокові вибори до парламенту, передає BFM TV.

Вибори призначено на 30 червня та 7 липня.

«Я не можу поводитися так, ніби нічого не сталося. <…> Сьогодні ввечері я розпускаю Національні збори. Це рішення серйозне, важке, але насамперед це акт довіри», — сказав він, коментуючи попередні підсумки голосування на виборах до Європарламенту.

Екзитполи у Франції прогнозують, що «Національне об’єднання» – праворадикальна партія, яку найчастіше асоціюють з її неформальною лідеркою Марін Ле Пен – стане безумовною лідеркою із очікуваним показником в 31,5%.

Це більш ніж у удвічі перевищує показники списку центристських та ліберальних політиків з партій, що підтримують Макрона. Пропрезидентський список зберіг друге місце, але отримав лише 15,2% (на минулих євровиборах було 22,4%).

Крім того, на межі подолання 5% бар’єру перебуває ще один праворадикальний список, «Реконкіста», що додатково свідчить про зростання ультраправих.

Лідер партії-переможиці Жордан Барделла закликав Макрона до призначення нових виборів. І президент Франції прийняв цей виклик.