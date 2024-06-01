Лунін в складі «Реала» виграв Лігу чемпіонів

Завершився фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрічалися дортмундська «Борусія» та мадридський «Реал». Грали на стадіоні «Уемблі» у Лондоні (Англія).

На 74-й хвилині рахунок у грі відкрив захисник «Реала» Даніель Карвахаль. Потім, на 83-й хвилині матчу, перевагу мадридців подвоїв нападник Вінісіус Жуніор, встановивши підсумковий рахунок зустрічі – 2:0.

Таким чином, мадридський «Реал» виграв Лігу чемпіонів сезону-2023/2024. Для вершкових це 15-та перемога в елітному європейському турнірі за свою історію.

Наш Андрій Лунін, який вивів «Реал» до фіналу, просидів матч на лаві запасних. Після одужання Куртуа тренер мадридців Анчелотті знову почав маринувати Андрія в запасі. Але, звісно, Лунін вважається переможцем ЛЧ, і таким чином увійшов в історію.