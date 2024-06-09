Літак ЗСУ завдав влучного удару по штабу окупантів на території РФ

Сьогодні літак Збройних сил України вперше завдав удар по території РФ, влучивши по командному пункту російських окупантів в районі Бєлгорода. Про це сьогодні заявив британський телеканал «Sky News» з посиланням на анонімне українське військове джерело. Точні наслідки невідомі. Чим саме завдано удар, не вказано.

Так само анонімні джерела підтверджують раніше озвучену інформацію про потоплення цієї суботи військового корабля РФ у Азовському морі.

Однак, якщо Телеграм-канал «Крымский ветер» з посиланням на супутникові знімки припустив, що це був патрульний корабель, то тут йде мова все-таки про великий десантний корабель. Втім, доказів так і немає…

Ще одне приємне припущення зробив і представник ГУР МОУ Андрій Юсов: начебто на аеродромі біля Ахтубінська в Астраханській області РФ вув вражений не один, як повідомлялося раніше, а одразу два сучасні винищувачі «Су-57» окупантів. Рашистські «воєнкори» поки що підтверджують один…