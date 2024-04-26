Лікарні Києва евакуювали через погрози голови КДБ Білорусі

На рішення влади Києва про евакуацію двох лікарень вплинула заява керівника КДБ Білорусі Івана Тертеля. Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України в п’ятницю, 26 квітня.

Погрози прозвучали на Всебілоруських народних зборах 25 квітня, де керівник КДБ Білорусі Іван Тертеля озвучив нібито попередження для київських лікарень, в яких, за його словами, «ховаються терористи».

«Усі ці люди та їхні плани нам відомі. У боротьбі з тероризмом діємо за законами воєнного часу. Серед терористів є вбиті та поранені, їх настигне покарання попри те, що своїм лігвом вони обрали київські лікарні за адресою: Богатирська, 30-32, де заховались за спини хворих дітей», — заявив очільник спецслужби Білорусі.

СБУ закликала сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку Росії

«Спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози», — зазначили в спецслужбі.

Окремо в СБУ наголосили, що представникам білоруського режиму, який повністю здав свою країну Росії, варто зрозуміти — люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами.

«Бо справжні терористи знаходяться в Кремлі. Й вони обовʼязково отримають покарання за всі свої злочини. Білоруській владі треба не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із кремлівським диктатором», — підкреслили в Службі безпеки.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про відсутність інформації щодо реальної загрози нанесення ударів РФ по лікарнях в столиці. Чиновник наголосив, що рішення про евакуацію пацієнтів цих лікувальних закладів після розповсюдження відповідної інформації було ухвалене задля спокою батьків дітей, які там перебувають.

Сьогодні в Києві була розпочата термінова евакуація двох лікарень, одна з яких дитяча, розташована на вул. Богатирській. Повідомлялося, що це було пов’язано з відео, яке масово розповсюджується в інтернет-медіа, де фактично анонсовано удар ворога по цих медичних установах.

Нагадаємо, 16 лютого в Україні відреагували на чергову «казкову» заяву білоруського диктатора Лукашенко. Останній стверджував, що якісь диверсанти намагалися прорватися в Білорусь, але їх затримали так, що ніхто й не помітив. Про це він заявив 16 лютого на засіданні Білкоопспілки.

Лукашенко розповів, що в той день на кордоні з Україною нібито затримали кількох диверсантів, які «переповзали кордон» по болотах і «перекидали вибухівку». Зазначається, що серед «диверсантів» були українці й білоруси.

«Щойно закінчилася контртерористична операція, яку ви не помітили. Це добре. Це не ваша справа. Ви маєте спокійно робити свою роботу. Щойно чекістсько-військова операція завершилася. Затримано всіх диверсантів. А серед них і білоруси. І це майже двічі-тричі на тиждень», — сказав він.

На це речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді» зазначив, що Лукашенко все це вигадав для внутрішньої аудиторії.

«Лукашенко продовжує грати на боці терористичної Росії. Сьогоднішні його слова чергове підтвердження цьому. У нас вони звісно можуть викликати посмішку, але для своєї внутрішньої аудиторії йому потрібно робити такі заклики, щоб хоч і безпідставно, проте зазначати, що з України йде загроза.

Їхня «контртерористична операція», яку за твердженням Лукашенка, ніхто не помітив, і це добре, тому що «не їх ума діло», щойно розпочалася, як відразу й закінчилася. З результатом у «купу диверсантів та купу вибухівки».

Лукашенківський абсурд не припиняється. Я до сих пір згадую про його «тонни зброї», яку вони «затримували з України», а ще більше добре пам’ятаю звідки відбулося вторгнення Росії», — сказав Демченко.