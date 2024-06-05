Леді Гага відповіла на чутки щодо своєї вагітності

Зіркова американська співачка Леді Гага відреагувала на чутки про свою начебто вагітність.

Ця інформація почала поширюватися після того, як артистка відвідала репетицію весілля своєї сестри. Причиною стало вбрання, яке підкреслило її нібито кругленький живіт.

Хоча співачка не з тих, хто активно коментує своє особисте життя, цього разу вона вирішила пролити трохи світла. У своєму TikTok Леді Гага згадала трек Тейлор Свіфт, написавши: «Не вагітна — просто плачу в спортзалі».

Таким чином Леді Гага спростувала чутки про свою вагітність.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Леді Гага зробила нелегке зізнання про те, що їй довелося пережити. Зірка розповіла, що її зґвалтували. Про це йшлося в інтерв’ю, яке співачка дала журналу Elle.

Гага розповіла, що у 19 років її кілька разів зґвалтували. Подробиці зірка вдаватися не стала.

У лютому 2019 року Леді Гага розірвала стосунки з нареченим Крістіаном Каріно. Про те, що пара розійшлася, шанувальники зірки запідозрили раніше, коли побачили її на публіці без кільця. Як повідомляв People, із посиланням на близьке до зірки джерело, співачка сама скасувала заручини. Причому це сталося досить давно, а розлучилася з колишнім коханим вона «без драми».

До Каріно співачка була заручена з іншим бойфрендом — Тейлором Кінні, але з ним стосунки не склалися.

А з 2021 року співачка зустрічається з 46-річним підприємцем Майклом Поланскі. У своїх інтерв’ю вона неодноразово говорила, що в майбутньому мріє стати матір’ю.