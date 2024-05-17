 

Лавров назвав Путіна «гостем-ішаком» в Китаї

  1. 17.05.2024
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Міністр закордонних справ фашистської РФ Сергій Лавров не тільки бреше, іноді він ще дивує своїми заявами. Так, в коментарі російським пропагандистам він охарактеризував мету візиту Путіна в Китай «східним» прислів’ям: «Гість — ішак хазяїна». Мовляв, що запропонує Пекін під час цієї «гостини» росіян, у тих заходах і візьме участь російська делегація.

Лавров не став повідомляти подробиці планів і тем для обговорень, які нібито має «запропонувати» російській стороні КНР.

Російський диктатор Путін напередодні ввечері прибув до Китаю, а сьогодні вранці вже розпочалися його переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.

У Держдепі США радять Китаю припинити підтримку Росії у її війні проти України, якщо Пекін розраховує відновити продуктивні відносили з Європою. Про це під час брифінгу у вівторок, 14 травня, заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

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