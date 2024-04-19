Курс долара щодо гривні досяг нового максимуму

Гривня знову подешевшала відносно долара і євро на готівковому ринку. Американська валюта досягла рубежу у 40 гривень.

Так, сьогодні середній курс продажу долара в Україні піднявся ще на 5 копійок до 40,00 гривень, а курс євро зріс на 10 копійок до 43,05 гривень.

Обмінні пункти купують долар у середньому по 39,50 гривень, євро по 42,35 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,62-39,65 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Напередодні Національний банк України підвищив курс долара щодо гривні до нового історичного максимуму – 39,6037 грн (+0,0586 грн). Вищим курс був лише 17 квітня – 39,5737 грн/долар. Курс євро становить 42,2789 грн (+0,2227 грн).

Раніше Національний банк назвав причини зростання курсу долара останнім часом. Так, з другої половини березня активізувалися видатки уряду після суттєвого скорочення на початку року. Разом із вичерпанням ефектів від продажу валюти для сплати річних податків це вплинуло на зростання попиту на валюту.

Упродовж місяця курс американської валюти неодноразово оновлював рекорди.