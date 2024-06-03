Курс долара продовжив зростання

Курс гривні продовжує другий тиждень поспіль знижуватися відносно долара готівковому ринку. Про це свідчать дані моніторингу у понеділок, 3 червня.

Так, середній курс долара у продажу піднявся ще на 8 копійок – до 41,11 гривень. Обмінники купують американську валюту за 40,56 гривні.

Тим часом середній курс євро у продажу втратив 1 копійку і тепер становить 44,88 гривень. У покупці середній курс – 44,30 грн за євро (+0,04 гривень).

На міжбанку американська валюта перебуває на позначках 40,56-40,58 гривень за долар (купівля/продаж). Це на 3 копійки нижче порівняно із закриттям у попередній банківський день.

У минулу п’ятницю Нацбанк встановив офіційний курс на позначці 40,5373 грн за 1 долар (+0,0372 гривні). Це було чергове рекордне значення.

Офіційний курс євро на сьогодні – 43,985 грн, і це теж черговий історичний максимум.

Нагадаємо, за останні два тижні долар подорожчав більш ніж на гривню. А за травень його курс зріс на 2,1% (з 39,66 грн/долар на 30 квітня). З початку року долар піднявся на 6,6% (37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року).

Учасники фінансового ринку вважають, що головною причиною девальвації гривні є політичне рішення НБУ, час якого настав.

«Девальвація національної валюти, що контролюється регулятором, відбувається рівно в тих межах, які визначає центробанк. Гривня перебралася в новий курсовий діапазон – 40-41 за долар, у якому найближчим часом відбуватимуться курсові коливання», – йдеться у повідмленні.

Раніше в НБУ пояснили зростання курсу долара відновленням міжнародної допомоги Україні. Це вплинуло на збільшення бюджетних видатків.

А у Верховній Раді вважають, що зниження гривні відповідає плановим показникам, закладеним до державного бюджету України.