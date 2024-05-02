Кулеба сказав, коли будуть переговори з Росією

Немає сенсу сідати за стіл переговорів з Росією, оскільки від неї не можна буде домогтися сумлінних дій. А глобальний Саміт миру передбачає створення коаліції країн, яка поділяє одні й ті самі принципи. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю для Foreign Policy, оприлюдненому напередодні.

«Ми знаємо, що немає сенсу садити Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете домогтися від неї сумлінних дій. Є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона буде діяти сумлінно. Перший – це успіх на полі бою, а другий – створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи», – заявив він.

Саме тому, за словами очільника МЗС, у глобальному Саміті миру не передбачається участь Росії.

«Тому, що мета цього саміту – об’єднати країни, що розділяють принципи і підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії», – підкреслив він.

Кулеба додав, що тільки після саміту може відбутися спілкування з Росією, і вона може стати частиною переговорів.

«Зрештою, не можна покласти край війні без обох сторін», – визнав він.

Як відомо, Саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Українська сторона очікує, що у цьому заході візьмуть участь 80-100 країн світу.

При цьому в Офісі президента виключили участь Росії у першому Саміті миру, але існує ймовірність, що її представники будуть на другому саміті.

Тиждень тому президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує зірвати Саміт миру. За його словами, про це свідчать дані розвідки.

«У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру», – сказав Зеленський під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, та українськими дипломатами.

За його словами, всі присутні однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права.

«Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний Саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права. Разом спрямовуємо силу світу, щоб наблизити справедливий мир для України», – наголосив президент у своєму Телеграм 24 квітня.