 

Кремль міг зумисно підірвати багатоповерхівку у Бєлгороді

  1. 12.05.2024
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Російські спецслужби могли зумисно підірвати будинок у Бєлгороді для виправдання подальших ударів по житлових будинках в Україні. Принаймні, таку точку зору озвучив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Його гіпотеза звучить переконливо через те, що на чисельних відео не видно будь-яких падаючих об’єктів на багатоповерхівку. Однак мета такого теракту не виглядає зрозумілою. Чого раптом Кремлю взагалі перейматися пошуком приводів для нищення України? Тим паче, що у Бєлгороді й раніше були прильоти з жертвами – кожен з них може бути «приводом» для будь чого в очах «руського миру»…

Мабуть, розуміючи це, Андрій Коваленко не виключає, що міг мати місце побутовий вибух газу. І справді, подібні трагедії у багатоповерхівках періодично трапляються. Єдине, у що психологічно складно повірити, що це могло статися у прифронтовому місті.

Хоча у влади в РФ стоять справжні злочинці і садисти, які могли піти на будь-що задля своїх збочених цілей.

Точно можна стверджувати, що поки що все справді дуже схоже на внутрішній вибух у будинку, не пов’язаний з прильотами.

Тим часом міноборони фашистської РФ дещо пом’якшило своє попереднє формулювання – начебто багатоповерхівка стала «жертвою» спроби протиповітряної оборони збити українську ракету. Раніше воно стверджувало, що в будинок влучив уламок «Точки-У».

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