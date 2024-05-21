Конгрес закликав Пентагон дозволити удари по РФ

Група конгресменів закликала міністра оборони США Ллойда Остіна прискорити постачання озброєнь Україні та дозволити їй бити по території Росії американською зброєю.

Про це свідчить відповідне звернення Комітета з розвідки Палати представників Сполучених Штатів Америки, що було опубліковане в мікроблозі X.

Конгресмени заявили, що хочуть підтримати кілька термінових прохань з боку України. Зокрема, вони закликають Пентагон дозволити українській армії використовувати американську зброю для нанесення ударів по стратегічних цілях на території Росії «за певних обставин».

«Українські чиновники тижнями спостерігали за тим, як російські війська безкарно атакували українські населені пункти з території Росії. Українці не можуть захистити себе через нинішню політику адміністрації. Необхідно, щоб адміністрація Байдена надала військовим лідерам України можливість проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на неспровокований напад Росії на їхню суверенну землю», — мовиться у зверненні.

Конгресмени закликають навчити роботі з американськими винищувачами F-16 більшу кількість українських пілотів. За даними американських ВПС, до кінця цього року в США планують випустити всього 12 пілотів.

Вони нагадали, що союзники запросили до семи додаткових батарей Patriot для захисту території України від російських ракетних атак.

У листі наголошується, що допомога українській армії надходить у недостатній кількості та несвоєчасно, це погіршує важку ситуацію на фронті.

Важко не погодитися з правильністю окресленої проблематики. Адже Україні дуже допомогло б знищення, наприклад, стратегічної авіації РФ на аеродромах.

Так само, очевидно, що обіцяне озброєння доволі повільно доставляється в Україну.

Ну й щодо систем ППО Patriot. Якось дивно виглядають благання України до Європи, коли в останньої майже немає цих систем. А ось у США — більше, ніж достатньо…