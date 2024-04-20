Конгрес США прийняв закон про допомогу Україні

Нарешті сталося! Прийнято рішення, без якого Україна фактично не мала шансів на утримання російсько-фашистської орди.

Палата представників США – нижня палата Конгресу США – прийняла законопроєкт про надання майже $61 млрд допомоги Україні. Про це відомо під час трансляції голосування в Палаті представників у суботу, 20 квітня.

При цьому перед голосуванням були відхилені усі антиукраїнські правки до законопроєкту. В тому числі ті, що подала Спартц — конгресвумен, що народилася в Україні, але системно виступає з російськими наративами.

Вікторія Спарц пропонувала вилучити із законопроєкту чотири положення, зокрема пов’язані з програмою PDA, що дає змогу Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії. Це для нас одне з найголовніших в законі про допомогу…

Також було відхилено поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов’язане з Україною, та поправку від конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала «кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля» (іі конгресмени запропонували назвати представницею Путіна у Конгресі).

«Конгресмен Кевін Герн від Оклахоми сам відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів Фонду підтримки економіки» для виплати пенсій», – йдеться у повідомленні.

Тепер закон має ухвалити Сенат і підписати президент. З цим проблем не передбачається.

Напередодні у Білому домі і Пентагоні заявили, що після прийняття закону одразу нададуть першу партію зброї для України.