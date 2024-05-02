Коли у Кафедральному соборі Вінниці освячуватимуть пасхальні кошики

Світле Христове Воскресіння відзначаємо 5 травня (минулого року 16 квітня). Православний світ готується до Великодня — одного з найбільших християнських свят. У цю ніч не відміняють комендантську годину. Тому православним віруючим варто спланувати час, коли завітати до храму.

Вінницько-Барська єпархія ПЦУ оприлюднила графік. Тож освячення пасок у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці буде звершуватись за наступним розкладом:

– 4 травня (субота) з 11-ї години до 23-ї години (орієнтовно щогодини);

– 5 травня (неділя) о 6.30 – Божественна літургія, по закінченню освячення пасок (орієнтовно о 8-й годині).

У православ’ї статус Великодня як головного свята відображають слова свято свят і торжество з торжеств. Цього дня віряни приходять до церкви на досвітанкове богослужіння, щоб відсвяткувати воскресіння Христа. Після служби освячують там великодній кошик. Багато сімей влаштовують традиційну великодню трапезу, яка складається з яєць, паски та інших страв.

Загалом Великдень в Україні – це свято, яке об’єднує релігійні, культурні та сімейні традиції і відіграє важливу роль у житті українського народу.

Що потрібно святити на Великдень

Найголовніше у великодньому кошику — паска. Вона символізує тіло Ісуса Христа.

Ще один важливий атрибут кошика — фарбовані або розписані яйця, які в Україні правильно називати писанками чи крашанками. Вони символізують Труну Господню.

Також у великодньому наборі продуктів має бути щось молочне. Це — сирна паска, сир чи сметана.

З м’ясних продуктів християни традиційно кладуть у кошик сало, буженину, ковбаси (крім кров’яної) та копченості.

З алкоголю можна взяти лише вино Кагор.

На Великдень ще освячують сіль. Також беруть у кошик хрін. Він символізує силу духу.

Що не можна святити на Великдень

Заборонено приносити до храму матеріальні цінності — гроші, ключі, ювелірні прикраси.