Коли у Кафедральному соборі Вінниці освячуватимуть пасхальні кошики
Світле Христове Воскресіння відзначаємо 5 травня (минулого року 16 квітня). Православний світ готується до Великодня — одного з найбільших християнських свят. У цю ніч не відміняють комендантську годину. Тому православним віруючим варто спланувати час, коли завітати до храму.
Вінницько-Барська єпархія ПЦУ оприлюднила графік. Тож освячення пасок у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці буде звершуватись за наступним розкладом:
– 4 травня (субота) з 11-ї години до 23-ї години (орієнтовно щогодини);
– 5 травня (неділя) о 6.30 – Божественна літургія, по закінченню освячення пасок (орієнтовно о 8-й годині).
У православ’ї статус Великодня як головного свята відображають слова свято свят і торжество з торжеств. Цього дня віряни приходять до церкви на досвітанкове богослужіння, щоб відсвяткувати воскресіння Христа. Після служби освячують там великодній кошик. Багато сімей влаштовують традиційну великодню трапезу, яка складається з яєць, паски та інших страв.
Загалом Великдень в Україні – це свято, яке об’єднує релігійні, культурні та сімейні традиції і відіграє важливу роль у житті українського народу.
Що потрібно святити на Великдень
Найголовніше у великодньому кошику — паска. Вона символізує тіло Ісуса Христа.
Ще один важливий атрибут кошика — фарбовані або розписані яйця, які в Україні правильно називати писанками чи крашанками. Вони символізують Труну Господню.
Також у великодньому наборі продуктів має бути щось молочне. Це — сирна паска, сир чи сметана.
З м’ясних продуктів християни традиційно кладуть у кошик сало, буженину, ковбаси (крім кров’яної) та копченості.
З алкоголю можна взяти лише вино Кагор.
На Великдень ще освячують сіль. Також беруть у кошик хрін. Він символізує силу духу.
Що не можна святити на Великдень
Заборонено приносити до храму матеріальні цінності — гроші, ключі, ювелірні прикраси.
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