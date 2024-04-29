 

Коли очікувати на магнітні бурі у травні

  1. 29.04.2024
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На початку травня, як вважають вчені, ймовірніше, геомагнітна активність буде на низькому рівні. У от кінець місяця готує сильні магнітні бурі.

Відповідний прогноз опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Тож, поки що вчені попереджають, що з 1 по 3 травня та з 5 до 7 травня, ймовірніше, геомагнітна активність буде на низькому рівні.

Загалом, у травні очікуються два періоди із сильними магнітними бурями:

  • 11-17 травня — сильна магнітна буря,
  • 20-25 травня — слабка магнітна буря,
  • 28 травня — сильна магнітна буря.

У такі періоди метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну або настрою в день магнітних бур. Однак більшість людей не відчувають жодних негативних ефектів.

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