Коли очікувати на магнітні бурі у травні

На початку травня, як вважають вчені, ймовірніше, геомагнітна активність буде на низькому рівні. У от кінець місяця готує сильні магнітні бурі.

Відповідний прогноз опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Тож, поки що вчені попереджають, що з 1 по 3 травня та з 5 до 7 травня, ймовірніше, геомагнітна активність буде на низькому рівні.

Загалом, у травні очікуються два періоди із сильними магнітними бурями:

11-17 травня — сильна магнітна буря,

20-25 травня — слабка магнітна буря,

28 травня — сильна магнітна буря.

У такі періоди метеозалежні люди можуть відчувати загострення хронічних захворювань, погіршення сну або настрою в день магнітних бур. Однак більшість людей не відчувають жодних негативних ефектів.